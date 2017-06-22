Tokat’ta bonzai operasyonu: 13 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki aydır sürdürülen titiz takip sonrasında operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Osman Gazi Mahallesi’nde polis 3 genci hareketsiz halde yatarken bulurken, Murat Kafalı’nın hayatını kaybettiğini tespit edilmişti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 17’si ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar Ş.O, L.C.D, M.A, K.C, G.Y, U.O, F.A, O.K, E.K, C.O, M.B, Y.C ve U.Ş uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçundan Erbaa Adliyesine sevk edildi. Operasyonda 250 gram toz halinde bonzai ile 80 tane uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.