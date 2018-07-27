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27 Temmuz 2018 15:43

Tokat’ta buğday rekoltesinde düşüş

Tokat’ta hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Temmuz ayında çiftçiler buğday hasadı yaparken, rekoltede düşüş yaşanıyor.

Tokat’ta buğday rekoltesinde düşüş

27 Temmuz 2018 15:43


Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde buğday hasadı yapan çiftçiler verim düşüşünden yakınıyor. Tokat’ta mevsimsel geçişler arasındaki farklılık, yağışların mevsim normallerinde seyretmemesi nedeniyle buğday rekoltesinde düşüş yaşanıyor. Yenisu köyünde çiftçilikle geçimlerini sağlayan Zeki Hin, buğday hasadının iyi olmadığını ifade ederek, "Buğday daha önceden yüzde 10-15 veriyordu. Şuan verim çok düşük" dedi. Sıcak havada çalışmaya alışık olduklarını ifade eden Hin, "Bizler için hasat yapmanın bir zorluğu yok. Çiftçi olduğumuz için alışkınız bu duruma. Sıcak hava bizleri çok fazla etkilemiyor" diye konuştu.


Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen ise 700 kilogram civarında buğday verimi olan bazı bölgelerde bu oranın 200 kilograma kadar düştüğünü söyledi. Artova ve Kazova bölgesinde beklenen yağışların geç kalmasından dolayı buğdayda rekolte düşüşü yaşandığını ifade eden Dökülen, buğday fiyatlarının ise yapılan zamlara oranla düşük olduğunu kaydetti.




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