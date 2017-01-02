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02 Ocak 2017 16:50

Tokat’ta çipli kimlik kartı verilmeye başlandı

Tokat’ta çipli kimlik kartı verilmeye başlandı

02 Ocak 2017 16:50

Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat’ta da yeni çipli kimlik kartları için başvurular alınmaya başladı.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar yeni kimlik kartları için ilk başvuruyu yapmak üzere ilçe nüfus müdürlüğüne geldi. Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem’de parmak izi ve el taramasının ardından 16 lira ödeyerek, çipli kimlik kartı başvurusu yaptı. Kaymakam Erdem, son teknoloji ile temin edilecek olan kimlik kartlarının vatandaşın işini birçok alanda kolaylaştırılacağını söyledi. Reşadiye’de vatandaşların yeni çipli kimlik kartı için başvurularının alınmaya başladığın ifade eden Kaymakam Erdem, “Nüfus müdürlüğüne gidemeyen kişiler için köylerde veya evinde yerinde yardımcı olunacak. Yaklaşık bir hafta içerisinde ise kimlikler posta yolu ile vatandaşların adresine gönderiliyor. Biz de Reşadiye’de ilk başvurumuzu yaptık” dedi.



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