Tokat’ta çocuk istismarcılarına kamu davası açıldı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre 26 Haziran 2018 tarihinde çocuğun cinsel istismarı, reşit olmayan çocukla cinsel ilişki, fuhuşa teşvik ve aracılık suçlarından yürütülen soruşturma sonunda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve bu kişilerden 10’unun yakalandığı 2 şüpheli hakkında ise çıkarılan yakalama kararının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada şüpheliler F.E., S.Y., M.F.U., D.A., M.K., Y.E., V.U., C.A., A.T., Ö.A., F.G. ve D.A. hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde iddianame düzenlendiği ve kamu davası açıldığı bildirildi.