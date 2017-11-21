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21 Kasım 2017 10:04

Tokat’ta ’Çocuk ve Oyun’ fotoğraf sergisi

Tokat’ta Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel hazırlanan ’Çocuk ve Oyun’ fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.

Tokat’ta ’Çocuk ve Oyun’ fotoğraf sergisi

21 Kasım 2017 10:04


Fotoğraf sergisinin açılışı Tokat Valisi Ömer Toraman’ın katılımıyla yapıldı. Sergiyi gezen Vali Toraman, TOFSAD Başkanı Sefa Genç’den bilgi aldı. Genç, sergide Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyelerinin mahalle oyunlarından geleneksel oyunlara, gündelik hayattan ve çağın getirmiş olduğu teknolojik etkinlerin çocuklara yansımasına kadar uzanan renkli bir yelpazede harmanladıkları sergi, çocukların gündelik hayatına ışık tutarak, gerçekliği ve saflığı gözler önüne serdiklerini söyledi.


Sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde var olmayı ilke edindiklerini ifade eden Genç, farkındalık oluşturacak projelerle halkla buluşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Fotoğraf sergisi 30 Kasım’a kadar açık kalacak.




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