Tokat’ta doğa kampı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin yoğun eğitim-öğretim yılı sonrası yorgunluklarını atmaları, farklı illerden bir araya gelerek ’Bir Kardeşlik İklimi’ oluşturmaları, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerle, gezilerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Gençlik Kampları Almus Doğa Kampının birinci dönemi başladı. Almus Kaymakamı Hamza İnam, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın katıldığı programla gençlik kampı başlatıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, konuşmasında 7 dönemde bin 400 gencin kampa katılacağını ifade ederek,"Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle 4 erkek ve 3 kız olmak üzere toplamda 7 dönemde 1400 gencimizi ağırlayacağımız Almus doğa kampımıza katılan tüm gençlerimizin ulaşım konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığımızca karşılanmakta ve gençlerimizden her hangi bir ücret alınmamaktadır. İlimizin Sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesine büyük katkı sağlayacak ve Türkiye’ nin dört bir yanından binlerce gencimizin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Almus doğa kampımızın ilimize kazandırılmasındaki destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Almus Kaymakamı Hamza İnam ise konuşmasında gençlik kampının hayırlı olmasını temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından müzik dinletisi, tiyatro ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Gençlerin kentte tarihi ve turistik mekanları gezerek çeşitli aktivitelere katılacakları bildirildi.