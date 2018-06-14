Tokat’ta drone ile bayram trafiği denetimi

Kontrol noktalarında drone ile görüntü alan ekipler trafik akışını kontrol ederken, sürücüler de uyarıldı.

D-100 karayolu Köklüce mevkisinde uygulama noktasında denetimlerini sıklaştıran Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ekiplerini ziyaret eden Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, sürücülerin kazasız belasız yolculuk etmeleri için havadan ve karadan çalıştıklarını söyledi. Türkiye genelinde ilk defa drone ile güzergah kontrolü yaptıklarını belirten Topaloğlu, "Drone ile uygulamamız bu sene ilk defa Tokat’ta değil Türkiye genelinde oldu. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve İçişleri Bakanlığımızın göndermiş olduğu bir talimat gereği aynı şekilde bu trafik tedbirlerimize ek olarak da drone ile yol kontrolü yapıyoruz. Tabii son teknolojiyi de kullanıyoruz bu arada. Ulaşamadığımız yerleri veya daha ileri istasyonları görüntü alıp, hatalı araç sürücülerini veya daha çok hangi yol üzerinde hatalar olduğunu görüyoruz ve tedbirleri alıyoruz. Tabii bu yeni bir uygulama oldu, bu sene ilk defa verim alacağımızı da umuyoruz. Her zaman aynı anda her yerde bulunamıyoruz. Bu drone sayesinde görüntü alarak yol üzerindeki sürücülerin yapmış olduğu hataları daha rahat görebiliyoruz. Bu sayede planlamamız içinde daha doğru kararlar almamızda faydalı olacak" dedi.

Trafik ekiplerince bayram trafiğinin yoğun olduğu D-100 karayolunda oluşturulan uygulama noktasında sürücülere egzersiz aletleriyle spor yaptırılarak kas açma hareketleri sayesinde dinlenmeleri, böylece kaza yapma olasılığının minimuma düşürülmesi sağlanmaya çalışıldı. Yapılan uygulama karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen sürücüler, memnuniyetlerini dile getirerek emniyet güçlerine teşekkür ettiler.