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03 Eylül 2018 17:00

Tokat’ta düğünde seken kurşunlardan 3 kişi yaralandı

Tokat’ın Turhal ilçesinde düğün töreninde bir şahsın tabancasını kurcaladığı sırada tabancadan çıkan kurşunlar 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Tokat’ta düğünde seken kurşunlardan 3 kişi yaralandı

03 Eylül 2018 17:00


Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesinin Çevlikler Mahallesi Kazova Sokak üzerindeki düğün eğlencesinde R.D. isimli şahıs düğünde havaya tabancasıyla ateş açtıktan sonra aynı tabanca ile İ.D havaya ateş etmek istedi. İddiaya göre tabancanın tutukluk yapması üzerine İ.D namlusunu yere doğrulttuğu tabancayla doldur boşalt yaptığı sırada kazara ateş alması sonucu yerden seken kurşunlar 3 kişiye isabet etti. Hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanan B.A., İ.A. ve E.A. isimli kişiler Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



Düğünlerde denetimler devam ediyor


Mimar Sinan Mahallesi Semih Balaban Caddesi’nde bulunan düğün eğlencesinde gelin indirme sırasında havaya ateş eden T.E.T isimli şahıs ise kurusıkı tabancayla yakalandı. Ayrıca ilçe genelinde yapılan şok uygulama esnasında A.Ç., F.S., M.Ç. isimli şahıslardan 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 48 adet av tüfeği fişeği, 150 adet kurusıkı fişek ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldı.




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