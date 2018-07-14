Tokat’ta düzenlenen deniz kanosu yarışması tamamlandı

13-14 Temmuz tarihlerinde Tokat’ın Almus ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Gazi Melih Ekici Deniz Kanosu Yarışmaları sonuçlandı. Protokolün ve vatandaşların yoğun katılımlarıyla dün start veren yarışmada, Türkiye’nin çeşitli illerinde gelen sporcular, baraj gölü üzerinde kürek çekerek ter döktü. Erkekler, bayanlar ve mix gruplar kategorilerinde yarışan sporcular elde ettikleri dereceler sonrasında ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Tokat’ta ilk kez düzenlenen organizasyonda 9 ilden 12 kulüp ve 50 sporcu yer aldı. Yarışmada takımlar bazında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tüm kategoride elde ettiği birincilikler sonrasında Türkiye şampiyonu olurken, Van Edremit Belediyespor Kulübü ikinci, Samsun temsilcisi Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü üçüncü oldu. Ödül töreninin ardından yarışmada yer alan tüm sporcular birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.