Tokat'ta erken müdahale felaketi önledi

Tokat'a kent merkezinde hastane, askeri kışla ve vali konağına yakınındaki olan ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre; Kaleardı Mahallesinin üst tarafında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 48. Piyade Alay Komutanlığı ve Vali konağına yakın bir bölgede çam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine ilk olarak Tokat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale araçları ulaştı. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı destek güçleri ile vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmaları, yapılan erken müdahalenin de sayesinde sonuç verdi. Kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınında 1.5 hektarlık bir alan kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.