Tokat’ta fide ön kuluçka merkezi açıldı

Tokat Teknopark bünyesinde, öğrencilerin projelerini geliştirip şirket kurarak ticari hayata adım atabilecekleri bir merkez hayata geçirildi.

Tokat’ta Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artırarak, ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yeri bulunan Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) işbirliğini güçlendirmek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan "Tokat Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu 2016 Yılı 2. Toplantısı" Vali Cevdet Can başkanlığında Tokat Teknopark’ta yapıldı. Toplantı öncesinde Teknopark bünyesinde faaliyet gösterecek olan Fide (Fikirden Değere) Ön Kuluçka Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Toplantıya Vali Cevdet Can’ın yanı sıra Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tokat TSO Başkanı Ahmet Arat, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel, KÜSİ İl Koordinatörü Prof. Dr. Ali Kasap, Tokat Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fenercioğlu, OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Mehlika Dicle, kurum müdürleri, akademisyenler ve sanayiciler katıldı.