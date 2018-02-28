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28 Şubat 2018 17:45

Tokat’ta gasp şüphelisi iki kişi tutuklandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, bir kişinin para ve cep telefonunu gasp eden şüpheli ile ona yardım eden kişi tutuklandı.

Tokat’ta gasp şüphelisi iki kişi tutuklandı

28 Şubat 2018 17:45


Olay, 26 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, Erbaa odun pazarında kendisini ’başkomiser Sedat’ olarak tanıtan Murat Ş. (38), Salih Ö’ye ait 400 lira ile cep telefonunu gasp etti. Salih Ö. dolandırıldığını anlayınca Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Erbaa İlçe Emniyet Müdürülüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Murat Ş. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen Yıldıray K.’yı (31) gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.




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