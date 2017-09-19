Tokat’ta Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Vali Ömer Toraman, Garnizon ve 48.Piyade Alay Komutanı Py. Alb. Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Güleç Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende konuşma yapan Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen, 19 Eylül’ün kahraman gazilerin onur ve şeref günü olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Özmen, “19 Eylül Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü uğruna vatan hainlerine karşı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahramanca mücadele eden gazilerimizin günüdür” dedi. Törende günün anlam ve anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Binbaşı Mehmet Gür yaptı. Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Vali Toraman ve beraberindekiler Tokat Gaziler Derneği ile Tokat Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, gazilerle sohbet etti. Ziyarette 92 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Ardal, Vali Toraman’a yaşadıklarını anlattı.