Tokat’ta gergin kongrenin sonucu belli oldu

Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu, alınan güvenlik tedbirleri ve geniş alan ihtiyacı nedeniyle Tokat’ta il merkezinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda gerçekleşti. 2 liste ile seçimlere gidilen kongrede Yalçın Bekler ve Cemalettin Uzamış kooperatif üyelerinden oy istedi. Zaman zaman sözlü tartışmaların yaşandığı kongrede öğlen saatlerinde 3 kişinin karıştığı arbede güvenlik güçlerince büyümeden önlendi ve 3 kişi gözaltına alındı. Saat 17.00’da kapanan sandıklar sonrasında oy sayımına geçildi. Sayım sonucunda resmi olmayan rakamlara göre, 3 bin 28 üye oy kullanıldığı seçimlerde, Yalçın Bekler 2 bin 65 üyenin desteğini alarak galibiyetini ilan etti. Cemalettin Uzamış 881 oy alırken sandıktan çıkan 82 oy geçersiz sayıldı. Sonuçların divan tarafından açıklanması sorasında Başkan Bekler ve yönetimi tebrikleri kabul etti.