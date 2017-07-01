Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 14:53

Tokat’ta, hayvan hakları savunucularından yasa tasarısı tepkisi

Hayvan Hakları Konfederasyonu Tokat Temsilcisi Gizem Kaya, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içerdiğini ileri sürdü.

Tokat’ta, hayvan hakları savunucularından yasa tasarısı tepkisi

01 Temmuz 2017 14:53


Yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ta da Hayvan hakları savunucuları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına karşı eylem yaptı. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde hayvan sevenlerle birlikte basın açıklaması yapan Hayvan Hakları Konfederasyonu Tokat Temsilcisi Gizem Kaya, yasa tasarısının hayvanları deneye, ölüme ve sürgüne gönderecek maddeler içerdiğini ileri sürerek tepki gösterdi.


Tasarıya göre, nüfusu 100 binden az olan 970 ilçe belediyesi sokak hayvanları ile ilgili sorumluluklarını terk edeceğini ileri süren Kaya,"Mevcut yasada tüm belediyelerin kısırlaştırma ve bakım merkezi kurması hükmü varken, değişiklik tasarının 8 maddesinde, nüfusu 100 binden az olan 970 ilçe belediyesinde kısırlaştırma merkezi kurulmasına gerek görülmemiştir. Bu durumda kısırlaştırma merkezi olmayan belediyelerce kısırlaştırılmadan şehir çevreleri, çöplükler ve yaban hayatına atılan sahipsiz hayvanlar oralarda yazın susuzluktan kışın korunaksız olarak soğuk ve kara mahkum olarak acı içerisinde can verecekler" dedi.


Yasa tasarısında diğer maddeleri sıralayan Kaya, iç içe yaşan sokak hayvanlarının artık varlığını insansız sürdürmesinin düşünülemeyeceğini ifade ederek, "Sahipsiz sokak hayvanları yoktur. O hayvanların sahibi devlettir. Hiçbir hayvan kaderine terk edilemez. Hayvan hakları beyannamesine göre de bütün hayvanların insanca bakılma gözetilme ve korunma hakkı vardır. Hayvanlara fiziki ve psikolojik acı verecek tıbbi ticari bilimsel deneyler yapılmaz" diye konuştu.


Kaya, ayrıca yeni yasa tasarısında hayvanlara karşı sapıkça davranışlarda bulunanlara karşı caydırıcı cezaların verilmesini istediklerini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    43°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:44
  • Güneş :05:01
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:16
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!