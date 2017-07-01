Tokat’ta, hayvan hakları savunucularından yasa tasarısı tepkisi

Yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ta da Hayvan hakları savunucuları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına karşı eylem yaptı. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde hayvan sevenlerle birlikte basın açıklaması yapan Hayvan Hakları Konfederasyonu Tokat Temsilcisi Gizem Kaya, yasa tasarısının hayvanları deneye, ölüme ve sürgüne gönderecek maddeler içerdiğini ileri sürerek tepki gösterdi.

Tasarıya göre, nüfusu 100 binden az olan 970 ilçe belediyesi sokak hayvanları ile ilgili sorumluluklarını terk edeceğini ileri süren Kaya,"Mevcut yasada tüm belediyelerin kısırlaştırma ve bakım merkezi kurması hükmü varken, değişiklik tasarının 8 maddesinde, nüfusu 100 binden az olan 970 ilçe belediyesinde kısırlaştırma merkezi kurulmasına gerek görülmemiştir. Bu durumda kısırlaştırma merkezi olmayan belediyelerce kısırlaştırılmadan şehir çevreleri, çöplükler ve yaban hayatına atılan sahipsiz hayvanlar oralarda yazın susuzluktan kışın korunaksız olarak soğuk ve kara mahkum olarak acı içerisinde can verecekler" dedi.

Yasa tasarısında diğer maddeleri sıralayan Kaya, iç içe yaşan sokak hayvanlarının artık varlığını insansız sürdürmesinin düşünülemeyeceğini ifade ederek, "Sahipsiz sokak hayvanları yoktur. O hayvanların sahibi devlettir. Hiçbir hayvan kaderine terk edilemez. Hayvan hakları beyannamesine göre de bütün hayvanların insanca bakılma gözetilme ve korunma hakkı vardır. Hayvanlara fiziki ve psikolojik acı verecek tıbbi ticari bilimsel deneyler yapılmaz" diye konuştu.

Kaya, ayrıca yeni yasa tasarısında hayvanlara karşı sapıkça davranışlarda bulunanlara karşı caydırıcı cezaların verilmesini istediklerini sözlerine ekledi.