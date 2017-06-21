Tokat’ta heyelan tehlikesiyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Tokat -Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı 8 kilometrelik çevre yolu, 5’inci kilometresinde bakım onarım çalışması nedeni ile 21 Nisan’da ulaşıma kapatılmıştı Müteahhit firma tarafından yaklaşık 62 gün süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun yaklaşık 100 metrelik bölümünde ise menfez çalışmaları nedeni ile trafik tek şeritten sağlanıyor.

2013 yılında da heyelan riskine karşı trafiğe kapatılan yolda kazık çakmak suretiyle çalışma yapılmıştı. Aynı bölgede yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen toprak kayması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanırken, ekiplerin bir haftalık çalışmasının ardından yol ulaşıma tamamen açılmıştı.