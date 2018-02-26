Tokat’ta, Hocalı Katliamı fotoğrafları sergisi

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TURKAV) Tokat Şubesi ile Tokat Ülkü Ocakları tarafından kent merkezinde Yeraltı Çarşısı açılan fotoğraf sergisinde 1992 yılında yapılan katliam gözler önüne serildi. Fotoğraf sergisini ziyaret eden vatandaşlar yaşananlardan hemen sonra çekilen fotoğrafların hikayelerini görevlilerden dinledi. TÜRKAV Tokat Şube Başkanı Metin Tayarer, Hocalı’da dünyanın gözleri önünde insanlık dışı bir katliam yaşandığını ifade ederek, "Kardeş Azerbaycan topraklarını işgal eden, Hocalı’da soykırım uygulayan Ermenistan’ı, bu tutum ve davranışlarından dolayı şiddetle kınıyoruz. 25-26 Şubat 1992 tarihleri Azerbaycan ve Türk dünyası açısından bir felaket, insanlık açısından ise kara bir lekedir. 25 Şubat gecesi bölgeye giderek, 106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’den fazlası yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycanlı kardeşimiz, vahşice ve alçakça katledilmiştir. Söz konusu katliamda ayrıca 487’i ağır yaralanmış bin 275 kişi esir alınarak insanlık dışı işkenceler yapılmıştır." dedi.

Başkan Tayarer, Azerbaycanlı soydaşlara uygulanan insanlık dışı vahşetin görmezden gelindiğini belirterek,"Milletin sevdasını sinesinden hiçbir zaman çıkarmayan, dünyanın neresinde bir Türk varsa onun derdiyle hemdert olup sevinciyle mutlu olan, bu asil millet Türk’ün üzerine oynanmak istenen sinsi oyunların ve tezgahların şuurundadır. Altı yüzyıl İslam’a sancaktarlık etmiş bu asil millet mazisinden aldığı feyzle, Türk’ün kuracağı adalet ve hoşgörü dünyasına emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir." diye konuştu.

Kamu-Sen Tokat İl Temsilcisi Hakan Akkaya ise katliamı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını aktararak, "Türk’ün kaderidir vatanı için, bayrağı için yaşamak ve onun için can vermek, tıpkı bugün Afrin´de olduğu gibi ve ecdadımızın yaptığı gibi. Kardeş devlet Azerbaycan’da 1992 yılında Hocalı’da kundaktaki bebeğinden dedelerimize, ninelerimize kadar Ermenilerin saldırısı ile can verdiler. Allah mekanlarını cennet eylesin. Biz unutmayacağız, unutturmayacağız Türk milletinin sonsuza kadar var olması içinde yaşamaya devam edeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.