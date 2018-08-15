Tokat’ta ’Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması’

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 15 Ağustos tarihinde tam gün olarak Türkiye genelinde yapılan uygulama eş zamanlı olarak başlatıldı. İl genelinde 25 noktada 47 ekip ve 263 personel ile yapılan denetimler yaya ve sabit yol kontrolü olarak 2 biçimde uygulandı. Yaya devriyelerin kimlik kontrolü ve üst araması yaptığı uygulamada sorgusu yapılan Serhat Öğreden sadece bayramlarda değil benzer çalışmaların yıl içerisinde de yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Öğreden, "Polisimizin ve askerimizin yaptığı bu tür uygulamaları çok önemsiyorum. Bu uygulamalar sayesinde vatandaş olarak bizler değil, suça meyilli olan kişilerin uykusu kaçıyor. Bu tür uygulamaların yanı sıra sürpriz uygulamalar da yapılmalı. Sonuna kadar destekliyorum" diye konuştu.

Uygulamanın gün sonuna kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.