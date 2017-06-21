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21 Haziran 2017 23:15

Tokat’ta iftardan sahura kan bağışı

Tokatlılar Ramazan ayı boyunca her gün iftardan sonra, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan kan bağışı aracına gelerek, toplamda 500 ünite kan bağışında bulundu.

Tokat’ta iftardan sahura kan bağışı

21 Haziran 2017 23:15


Türk Kızılayı doktorlarından Orhan Ersoy, ülkemizde her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç olduğunu belirterek, verilen her 1 ünite kanın da 3 insana hayat verdiğine dikkat çekti. Tokat’ta Ramazan ayı boyunca iftardan sonra mobil araçlar vasıtasıyla kan toplandığını dile getiren Dr. Orhan Ersoy, yapılan bu çalışmalarla Ramazan ayında toplamda 500 ünite kanın Tokatlılar tarafından Türk Kızılayı’na bağışlandığını söyledi. Ersoy, “Tokat’ta bugüne kadar her ay ortalama bin ünite kan bağışı alıyoruz. Bu ay sonu itibariyle ortalama 6 bin ünite kan Tokatlı gönüllülerimiz tarafından bağışlanmış durumda. Ramazan ayı boyunca yaptığımız çalışmalarla da 500 ünite kan toplamış durumdayız. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sayı bölgemize göre iyi olsa da ne yazık ki yeterli değil. Daha çok insana yardım edebilmemiz için daha çok bağışa ihtiyacımız var. 18-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımızı resmi kimlik belgeleri ile kan bağış merkezlerimize, kan alma birimlerimize ve mobil kan bağışı ekiplerimizi ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.




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