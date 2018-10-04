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Tokat'ta ihraç edilmiş 3 polise FETÖ'den gözaltı kararı

Tokat’ta FETÖ/PDY’nin mahrem polis yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında daha önceden ihraç edilmiş 3 polis hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin mahrem polis yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında daha önceden ihraç edilmiş 3 polis hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre; Tokat merkezli yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mahrem polis yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, Tokat'ta ikamet ettiği bilgisine ulaşılan 3 şüpheli polis hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

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