Tokat’ta iki katlı ahşap ev küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde kızıyla birlikte yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Kaya’ya ait alt katı ağıl olan iki katlı ahşap evde akşam saat 20.30 saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köy sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Reşadiye Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla yangını söndürdü. Can kaybı yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen ahşap evde soğutma işlemleri sırasında itfaiye aracında su bitmesi üzerine vidanjör yardımıyla soğutma yapıldı. Jandarma ahşap evde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.