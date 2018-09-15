İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta İki katlı evde yangın çıktı

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki katlı evin çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evin çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Kırkızlar Mahallesi Maraşlılar Sokak'ta İrfan Ertubay'a ait iki katlı evin çatı katında tadilat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda alevleri söndürdü. Binada hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.


Yangında gökyüzünü kaplayan dumanlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.