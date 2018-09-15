Tokat'ta İki katlı evde yangın çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evin çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırkızlar Mahallesi Maraşlılar Sokak'ta İrfan Ertubay'a ait iki katlı evin çatı katında tadilat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda alevleri söndürdü. Binada hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yangında gökyüzünü kaplayan dumanlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.