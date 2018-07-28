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28 Temmuz 2018 12:09

Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

28 Temmuz 2018 12:09


Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı Kireçköprü Mevkinde meydana gelen kazada, S.B. (20) idaresindeki 60 KL 350 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayarak refüjden atlayıp karşı şeritten gelmekte olan A.T.’nin (37) kullandığı 60 HU 160 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki araç sürücüsünün yanı sıra, 60 HU 160 plakalı otomobilde bulunan çocuklar M.T. (10), M.C.T. (7), M.T. (8) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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