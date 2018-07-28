Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı Kireçköprü Mevkinde meydana gelen kazada, S.B. (20) idaresindeki 60 KL 350 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayarak refüjden atlayıp karşı şeritten gelmekte olan A.T.’nin (37) kullandığı 60 HU 160 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki araç sürücüsünün yanı sıra, 60 HU 160 plakalı otomobilde bulunan çocuklar M.T. (10), M.C.T. (7), M.T. (8) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.