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22 Ağustos 2018 23:28

Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

22 Ağustos 2018 23:28


Kaza saat 21.30 sıralarında Zile-Artova karayolu Derinkuyu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. idaresindeki 06 HA 183 plakalı otomobil ile Dursun Y. idaresindeki 38 LM 015 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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