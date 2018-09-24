Tokat'ta ilk yardım ve yangın söndürme tatbikatı

Tokat'ta itfaiye teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü ve 'İtfaiye Haftası' etkinlikleri kapsamında yaralı kurtarma, ilk yardım ve yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tatbikat öncesinde Tokat Belediyesi tarafından 10 bin kişiye aşure ikram edildi. Vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikte Tokat Valisi Ömer Toraman, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure programının ardından itfaiyeciler haftası dolayısı ile yapılan tatbikata geçildi.

Kazada otomobilde sıkışan şahıslar kurtarıldı

Tatbikatta, senaryo gereği alevlere teslim olan ahşap evde kalan iki kişi itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaralıları kurtardı. Senaryo gereği kaza yapan otomobilde sıkışan iki kişiye de itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan şahıslar araç dışına taşındı. Tatbikatta intihar olaylarında veya yangında mahsur kalan kişilerin kurtarılmasında kullanılan şişme yatakta tatbikatta kullanıldı. İtfaiye merdivenine çıkan iki itfaiye eri şişme yatağın üzerine atladı. Tatbikatı izleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 60'dan fazla çalışanı 14 aracı ile yangın ve kazalara müdahale eden itfaiye ekiplerini tebrik etti. Yılda ortalama 700-800'e yakın olayla itfaiye ekiplerinin karşılaştığını belirten Başkan Eroğlu, asılsız ihbarda bulunanları uyararak,"Herkes bir can taşıyor, herkes bir telaş ile bir mücadele veriyor. O nedenle bu mücadele son derece kutsal aman onların bu mücadele ve motivasyonlarını bozacak bu tip olaylara mahal vermeyelim" dedi.

Orman yangınına ilk müdahaleyi belediye ekipleri yaptı

Orman yangınlarına dikkat çeken Başkan Eroğlu, Dikmen mezarlığı üst tarafında çıkan orman yangınına Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahalesinin olası bir felaketi önlediğine dikkat çekerek, "Ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay mahalline giden ilk ekip olmuştur. Yangını da anında söndürmüştür. Olayın büyümesini de engellemişlerdir" diye konuştu.