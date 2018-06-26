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26 Haziran 2018 17:35

Tokat’ta iş makinesi devrildi: 2 yaralı

Tokat’ta iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tokat’ta iş makinesi devrildi: 2 yaralı

26 Haziran 2018 17:35


Edinilen bilgiye göre; Sivas’tan Tokat şehir merkezine seyir halinde olan Kemal Yıldız iradesindeki sondaj makinesi yüklü araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kızıleniş mevki Daylıhacı köyü yol ayrımında meydana gelen kazada yaralan araç sürücüsü ve Mustafa Şahin’e sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesinde kaldırılırken, ekipler kapanan yolun açılması için büyük çaba sarf etti.


Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, iş makinesi vinç yardımı ile kaldırıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.




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