Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik’in makamında gerçekleştirilen imza törenine Tokat İŞ-KUR Müdürü Bekir Fındık ile birlikte protokolün uygulanmasında görevli oda ve kurum personeli de katıldı. Türkiye İş-Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için imzalanan MEGİP kapsamında kentte oluşturulan il çalışma grubunda, Başkan Çelik ve İl Müdürü Fındık ile birlikte; İş ve Meslek Danışmanı Serdar Akkaya, TSO Genel Sekreteri Sinan Ardil ve Araştırma ve Etüt Görevlisi Mustafa Erdi Atılgan bulunuyor. Düzenlenen protokolün Tokat genelinde istihdamın arttırılmasına katkı sağlayacağını belirten Tokat İŞ-Kur Müdürü Bekir Fındık,"Protokol kapsamında işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü taleplerini İŞ-KUR işbirliği ile düzenlenecek programlarla karşılayabileceklerdir. İşletmeler ihtiyaç duydukları nitelikli personel taleplerini Tokat Ticaret ve Sanayi Odasına bildireceklerdir. Yapılan bu bildirimler il çalışma grubumuz tarafından değerlendirilerek, İŞ-KUR işbirliği ile programlar düzenlenecektir.

Programa katılan personellerin cep harçlıklar, iş kazası meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri İŞ-KUR tarafından karşılanacaktır. İstihdam garantili olarak başlatılacak bu programlarda işletmeler çalıştıracakları personellerin en az yüzde ellisini istihdam taahhüdü vererek nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamış olacak ve ilimizde istihdamın artırılmasına katkı sağlayacaklardır" şeklinde konuştu.