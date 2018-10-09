Tokat'ta jandarmadan asayiş uygulaması

Edinilen bilgiye görei Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ve Erbaa İlçelerinde aldıkları istihbarata istinaden dün gece saat 22.00 ile 02.00 arasında D-100 karayolu üzerinde farklı noktalarda yol kontrollerine başladı. Niksar'da Köklüce ve Çamiçi Yaylası mevkii, Erbaa'da ise Değirmenli köyü üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştiren ekipler 2 yolcu otobüsünde yaptıkları aramada otobüslerin gizli bölmelerine ve valizlere gizlenmiş vaziyette 2 farklı şahsa ait toplam 690 paket kaçak sigara, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 8 adet 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirirken, arama kararı olan 2 şahsı da yakaladı.

Kaçakçılık yapan şahıslara 27 no'lu ÖTV genel tebliği kapsamında 9 bin 660 lira idari yaptırım uygulandığı, otobüs şoförüne ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre bin 430 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.