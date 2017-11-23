Tokat’ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Turhal ilçesi Ormanözü köyünde bir şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu bilgisinin alındı. Harekete geçen jandarma ekipleri tarafından şahsın ev ve eklentilerinde yapılan operasyonel aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği, 13 adet 9 milimetre çapında fişek ve 11 adet 9 milimetre kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma tarafından el konuldu.