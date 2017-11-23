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23 Kasım 2017 17:01

Tokat’ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Turhal ilçesine bağlı Ormanözü köyünde bir eve düzenlediği operasyonda biri kuru sıkı olmak üzere toplamda 2 adet ruhsatsız tabanca ile çeşitli kalibrelerde çok sayıda mermi ele geçirdi.

Tokat’ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

23 Kasım 2017 17:01


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Turhal ilçesi Ormanözü köyünde bir şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu bilgisinin alındı. Harekete geçen jandarma ekipleri tarafından şahsın ev ve eklentilerinde yapılan operasyonel aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği, 13 adet 9 milimetre çapında fişek ve 11 adet 9 milimetre kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma tarafından el konuldu.




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