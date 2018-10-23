Tokat'ta kaçak rakı ile sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz planlama ve takip sonucunda Zile ilçesi Yalınyazı köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığı bilgisi alınarak operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreste, yetkili adli makamlarca alınan izinle yapılan aramada 200 litre kaçak rakı ele geçirildi. Şahıs Zile Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığınca Değirmenli köyü D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise Nahçıvan uyruklu R.A isimli yolcuya ait valizlere gizlenmiş vaziyette toplam 260 paket kaçak sigara ile 6 şişe kaçak votka ele geçirildi. Söz konusu şahsa 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında 4 bin 35 TL idari para cezası uygulandı.