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09 Ocak 2017 08:57

Tokat’ta kar esareti eğlenceye dönüştü

Tokat’ta kar esareti eğlenceye dönüştü

09 Ocak 2017 08:57

Tokat’ta kar esaretini eğlenceye dönüştüren üniversite öğrencileri kar topu oynadı.
Tokat’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tokat-Sivas kara yolu, Tokat-Niksar kara yolu ve çevre yolunda ulaşımda aksamalar yaşanırken, birçok kaza meydana geldi. Yüzlerce köy yolunun kapandığı Tokat’ta ilk ve orta dereceli okullar il genelinde tatil edilirken, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde finaller ileri ki bir tarihe ertelendi. Günlerdir kar yağışını bekleyen öğrenciler ise kar esaretini eğlenceye dönüştürdü. Gece saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda kar topu oynamak için bir araya gelen öğrenciler stres attı. Finallerin ertelenmesi nedeni ile ayrı bir sevinç yaşayan gençler karın tadını çıkardı. Kar keyfi yaşayan 4 yaşındaki Duru Beyza’da farklı bir sevinç yaşadı. Beyaz örtünün oluşturduğu manzarayı ölümsüzleştirmek istemeyenler ise bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.
Tokat Belediyesi ekipleri ise kaldırımlar ve ana arterlerde kar temizleme çalışması yaptı.



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