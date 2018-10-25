Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat'ta akşam saatlerinde itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat'ta akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde etkili oldu. 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde yolun karla kaplanması nedeni ile bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yola çıkan sürücülerden bazıları ilerlemekte zorluk yaşarken, ağır tonajlı araçların yolda kaldığı görüldü. Bölgede karayolları ekipleri çalışma başlatırken, bölge trafik ekipleri de trafiğin durmaması için zincir uygulaması başlattı.

Öte yandan Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesi ile Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.