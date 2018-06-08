Tokat’ta karne sevinci davul, zurna ve halaylarla kutlandı

Yıl boyu aldıkları eğitimin yorgunluğunu atacak olan öğrenciler yaz tatiline girmeden önceki son günlerini davul zurna ile kutladı. Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler ilk vedalarını, karnelerini ellerinden aldıkları sınıf öğretmenlere yaptı. Ardından okul bahçesinde son kez sıraya geçen öğrenciler öğretmenlerinin tek tek ellerini öperek helallik aldı. Karnelerini alan öğrenciler Okul Aile Birliği tarafından okul bahçesine getirtilen davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti. Bir sonraki sene okulda olmayacak öğrenciler arkadaşları ile diğerlerine göre biraz daha duygusallaşarak vedalaşırken, okulu ve arkadaşlarını hiç umursamayan öğrenciler de yılın son gününde karnelerini alarak tatile başladı. Ayışığı Ortaokulu Müdürü Ramazan Maviş, etkinlikteki esas amaçlarının öğrencilerin yılın son gününde güzel ayrıldıkları okullarına seneye güzel bir şekilde dönmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Esin Tuna ise yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri yine davul zurnayla karşılamayı umduklarını söyleyerek tüm öğrencilerin verimli bir tatil geçirmesini diledi.