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24 Aralık 2016 16:16

Tokat’ta kayak sezonu açılışı renkli görüntülere sahne oldu

Tokat’ta kayak sezonu açılışı renkli görüntülere sahne oldu

24 Aralık 2016 16:16

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde kayak merkezinde sezon açılışı renkli görüntülere sahne oldu.
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde Samandağı Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açılışı düzenlendi. Vatandaşlar kayak takımları ve kızakların yanı sıra naylon üzerinde kayarak farklı bir heyecanı yaşadı. 1600 rakımlı dağın eteklerinde yapılan programa Tokat protokolü de ilgi gösterdi. Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Celil Göçer, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Başçiftlik Kaymakamı Mehmet Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel kayak merkezinde kayak heyecanı yaşadı. Vali Can, kızakla iki defa kayak yaparak Tokatlıları bu heyecanı yaşamaya davet etti. Milletvekilleri de kızakla kayarken, İl Emniyet Müdürü Topaloğlu kızak takımları ile kayarak usta kayakçılara taş çıkardı.

İpli board kayak yaptılar
Bazı vatandaşlarda gürgen ağacından yapan kayak takımının ayaklarına kara lastik yerleştiren ve kayak sopası yerine de kayakların ucuna takılan ipleri kullanan “ipli board” adını verdikleri kayak malzemeleri ile kaydı. Vali Can, bölgeye özgü “ipli kayaklarla” basına poz vererek, “Gelenekselden geleceğe kayak takımlarını görüyoruz. Buranın geçmişinde bu kayak takımları vardı geleceğinde bu kayak malzemeleri olacak. Burası gelişerek büyüyecek” dedi.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de ipli kayakla deneyim yaşadı. Basın mensuplarına poz veren Rektör Şahin, “Alışma süreci lazım, çocukken oluyor bu işler. Düşmediğim için siz ekmek çıkmaz" diyerek espri yaptı.
Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel ise gürgen ağacından yaptıkları kayak takımının ayaklarına kara lastik yerleştiren ve kayak sopası yerine de kayakların ucuna takılan ipleri kullanan vatandaşlar, ’ipli board’ adını verdikleri bu malzemelerle uzun yıllardır bölgede kayak yapıldığını söyledi.
Kayak merkezinde dualarla sezon açılışı kurdele kesilerek yapıldı.



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