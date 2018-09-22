Tokat'ta kaybolan 3 çocuktan birinin izine rastlanmıştı, diğerleri bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 çocuktan 8 yaşındaki Bayram Erol'a ait olduğu tespit edilen ayak kemiği parçaları yaklaşık 4 ay önce bulunurken, 3.5 yaşındaki Evrim'den 75 gündür, 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'dan 999 gündür haber alınamıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, 29 Aralık 2015 tarihinde en son evlerine yakın bir parkta oynarken güvenlik kameraları ile görüntülendi. Kısa bir süre sonra kayıplara karışan 2 komşu çocuğu devletin tüm imkanları seferber edilerek arandı. Aylar süren arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı. Yaklaşık 2.5 yıl sonra Kelkit Çayı'na bir aracın uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe'yi bulmak için başlatılan çalışmalarda JAK ekibi HES Barajı mazgallarında bir çocuk ayakkabısı buldu. Ayakkabının içinde kalan kemik parçalarının yapılan DNA testinde Bayram Erol'a ait olduğu tespit edildi. 11 Mayıs 2018 tarihinde acı haberi alan aile büyük bir üzüntü yaşadı. Kaybolduğu tarihte 5 yaşında olan Dursun Kağan Taşçı ile Kelkit Çayı'nda sulara kapılarak kaybolan Muhtar Cebe'yi arama çalışmaları ise sonuçsuz kaldı.

3.5 yaşındaki Evrim 75 gündür kayıp

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında kurdukları çadırda hayvancılık yapan Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde kayboldu. İddiaya göre 3.5 yaşındaki Evrim, çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Babaanne Atış, arkasından gelen torununu annesine seslenerek çadıra bırakmasını istedi. Evrim'i çadıra götürerek 1 buçuk yaşındaki kardeşi Sati Atış'ın yanına bırakarak ahıra giden anne Dilek Atış ise kısa bir süre sonra döndüğünde kızını çadırda bulamadı. Küçük kızın kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı. Anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış sevk edildikleri adli makamlarca çelişkili ifadeler verdiği gerekçesi ile tutuklandı. Baba Burhan Atış, kızının traktörden düşerek öldüğünü, babasının mezarına gömdüğünü ileri sürerken, mezarda yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı. Baba Atış, daha sonra da ifadesini değiştirip kaybolmuş olduğunu öne sürdü. Yenisu köyünde aralıklarla arama çalışmaları devam ederken, anne ve babanın cezaevinde tutukluluğu devam ediyor.