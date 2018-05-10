Tokat’ta kaybolan muhtarı kadavra köpeği arıyor

Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobilin yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlanması sonucu suyun içinde kaybolan, 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için dalgıç polisler, Ankara’dan getirtilen kadavra köpeği ile JAK ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtarın cansız bedenine ulaşmak için olay yerinden başlayan ekipler çayın kenarlarından yabani hayvanların götürme ihtimali olabileceği ihtimali değerlendirerek arama çalışmalarını sürdürüyor. Hidroelektrik santraline kadar 17 kilometre boyunca arama çalışmaları devam edecek.