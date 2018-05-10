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10 Mayıs 2018 14:44

Tokat’ta kaybolan muhtarı kadavra köpeği arıyor

Tokat’ta 17 gün önce D-100 karayolu Dokuzdolambaç köprüsü mevkinde trafik kazası sonucu Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kadavra köpeği ile ırmak kenarında arama çalışmalarına başladı.

Tokat’ta kaybolan muhtarı kadavra köpeği arıyor

10 Mayıs 2018 14:44


Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobilin yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlanması sonucu suyun içinde kaybolan, 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için dalgıç polisler, Ankara’dan getirtilen kadavra köpeği ile JAK ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtarın cansız bedenine ulaşmak için olay yerinden başlayan ekipler çayın kenarlarından yabani hayvanların götürme ihtimali olabileceği ihtimali değerlendirerek arama çalışmalarını sürdürüyor. Hidroelektrik santraline kadar 17 kilometre boyunca arama çalışmaları devam edecek.




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