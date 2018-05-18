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18 Mayıs 2018 13:46

Tokat’ta kayıp çocuk ve muhtar bulunamadı

Tokat’ta 2,5 yıl önce kaybolan iki çocuktan Dursun Kağan Taşçı ile 24 gün önce trafik kazası sonucu Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe, tüm aramalara rağmen hala bulunamadı.

Tokat’ta kayıp çocuk ve muhtar bulunamadı

18 Mayıs 2018 13:46


Tokat’ın Reşadiye ilçesinde D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında 25 Nisan Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında Niksar’dan Reşadiye’ye giden evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na düşmüştü. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, JAK, UMKE, Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Mavi isimli kadavra köpeği, Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Cebe’yi bulmak için havadan, karadan ve suda arama çalışmalarını sürdürdü. Bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına başlayan Jandarma Arama Kurtarma Sualtı (JAK) ekipleri botlar ile arama yapıyor. Tüm aramalara rağmen muhtar Cebe ve kayıp çocuk ile ilgili bir ize ulaşılamadı.


Özel bir şirkete ait hidroelektrik santralinde (HES) arama çalışmalarına katılan Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşçı, umutla beklediklerini belirterek, ”Rabbim razı olsun aramalar yapılıyor. İnşallah bir sonuç alırız. Bekliyoruz, umut ediyoruz ki bir şeyler çıksın” diye konuştu.




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