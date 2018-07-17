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17 Temmuz 2018 16:29

Tokat’ta kayıp çocuklardan Bayram’a ait iz bulan JAK ekibi Evrim’i arıyor

Tokat’ta 2015 yılında kaybolan 2 çocuktan Bayram’a ait olduğu tespit edilen kemik parçalarını bulan JAK ekibi Evrim’i arıyor.

Tokat’ta kayıp çocuklardan Bayram’a ait iz bulan JAK ekibi Evrim’i arıyor

17 Temmuz 2018 16:29


Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz’da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’tan bir haftadır haber alınamıyor. Ankara’dan gelen özel JAK ekibi Evrim’i arama çalışmalarına dere yataklarında devam etti. Karada ve suda yaptığı arama kurtarma başarılarıyla adından söz ettiren ekip Tokat’ta çalışmalarına 5 gündür devam ediyor. Kartalkaya’da birçok kurtarma çalışmasında görev alan JAK ekibi Tokat’ta yaklaşık 2,5 yıldır kayıp olan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı’dan Bayram’a ait önemli bir emare bulmuştu. JAK ekibi yaklaşık 2 ay önce Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için arama çalışmaları sırasında HES göleti mazgallarında 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait ayakkabının içinde çorap ve kemik parçaları bulmuştu.




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