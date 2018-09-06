Tokat’ta ’Kentini tanı kendini tanı’ projesi

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ekibi ile birlikte ’Kentini tanı kendini tanı’ projesi kapsamında Tokat’a gezi programı düzenledi. Yaklaşık 50 kişiden oluşan belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden oluşan heyeti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu karşıladı. Sulu Sokak Çarşısı’nda el sanatları ve etnografik eserler ile şehir arşivi niteliğinde modern bir sanat galerisinin yer alacağı Kent Müzesi’ni gezen heyet daha sonra Kanal Tokat Projesi’ni yerinde inceledi. Rubber dam (şişme boru) sistemi ile su tutularak Osmanlı kayıklarının yüzdüğü Yeşilırmak’ta gezinti yapan Zileliler yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu. Kayıkla ırmakta gezinti yapanlar kente farklı bir hava katan çalışmanın örnek olması temennisinde bulundu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ı daha güzel yerlere getirmek için çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek,"Memleketimizin her bir noktası güzel. Başkanımız Lütfi bey bu güzellikleri göstermek için sizleri buraya getirdi. Sizleri burada görmekten büyük bir bahtiyarlık duydum" dedi.

Başkan Vidinel ise Tokat’ın asırlar sonra su ile buluştuğunu belirterek,"Bugün bu alandaki yaklaşık 15 bin kişinin geziyor olması bu projenin ne kadar doğru olduğunu ispatıdır. Büyük şehirlerdeki bu hizmetleri gördüğümüzde bizde niye yok diye hayıflanıyorduk bu Tokat’ın değil aslında bölgenin bir kazancıdır. Sizleri ve ekibinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.