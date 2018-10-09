Tokat'ta kitap günlerine Azerbaycan damgasını vuracak

Tokat'ta 100 aşkın yazar ile 1 milyon kitabın kitapseverlerle buluşacağı 2'nci kitap fuarına Azerbaycan'dan yazarlar ve milletvekilleri de katılacak.

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tokat Kent Konseyi organizesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı 12 Ekim cuma günü kapılarını açıyor. Cumhuriyet Meydanında kurulan dev çadırda açılacak olan kitap fuarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başarının sırrının okumaktan geçtiğini belirterek,"Cumhurbaşkanımızın bir sözü var 'Okut, düşün, uygulat ve neticelendir.' Başarının sırrı herhalde burada. Okumamız lazım ki okuduktan sonra iyi düşünmek lazım. Sonra da uygulayıp neticelendirmek lazım. Derler ki 'İki ömrüm olsun biri okumak için diğeri yaşamak' için diye. Okumanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir söz. Okumak insanı doldurur, konuşmak hazırlar, yazmak olgunlaştırır. İnşallah olgunlaşan, okuduktan sonra yazmaya başlayan bir Tokat'ı, Türkiye'yi birlikte yaşarız. İnanıyorum ki bu vesilelerle okuma seferberliklerimizin daha da arttığı, okuyan şehir olma anlamında emin adımlarla yolumuza devam etiğimiz bir işe vesile olacağına inanıyorum. Geçen yıl büyük bir heyecanla ilkini yaptığımız kitap fuarımızın olmazsa olmazı kitap, okuyucu ve yazarlardır. Geçen yıl çok güzel bir kitap fuarını gerçekleştirdik. Bu fuarın neticesinde fuarın ikincisinin yapılması, gelenekselleşmesi konusunda halkımızdan, okuyucularımızdan çok istek aldık. Bunun neticesinde 2'nci kitap fuarımızı yapıyoruz" dedi.

100 aşkın yazar ile 1 milyon kitap kitapseverlerle buluşacak

2'inci kitap fuarında 15 gün boyunca 100'ü aşkın yazarın geleceğini ve 1 milyondan fazla kitabın kitapseverlerle buluşacağını ifade eden Başkan Eroğlu,"160'ın üzerinde yayınevi stantlarda yerini almış olacak. Tokatlı yazarlarımızı da çok önemsedik, Söyleşi, imza günü ve gerekse stantlarda bulunma noktasında Tokatlı yazarlarımızdan da ricacı olduk. 100'e yakın yazarımız okuyucuyla buluşacak. 50'den fazla ulusal yazarımız bizlerle buluşacak. Sami Şimşirligil, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Bestami Yazgan, Beşir Ayvazoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Erol Gökhan, Erhan Afyoncu Mete Yarar, Kahraman Tazeoğlu, Nurullah Genç, Sibel Eraslan gibi daha ismini sayamadığım 50'ye yakın ulusal yazarımız da bizlerle olacak" diye konuştu.

Kitap fuarında ayrıca Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin 100'üncü kuruluş yılı olması nedeniyle bir tema da Azerbaycan'a ayırdıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Azerbaycan yazarlarını, önemseyerek bu çalışmayı da kitap fuarımızda başlattık. Azerbaycan Büyükelçimiz de inşallah Tokat'ta olacak ve 2 Azerbaycan milletvekilimiz Ganire Paşayeva ve Sabir Rüstemli fuarımıza katılacak. Yine Azeri yazarlarımız da Azerbaycan halkımızın da burada tanıtımını, yazarların halkımızla buluşmasını sağlayacağız. Ayrıca geleceğimizin inşa edilmesinde önemli rolü olan öğretmenlerimiz için geçtiğimiz yıl 24 Kasım'da kitap hediye çeki olmuştu. Bu yıl da aynı geleneği sürdüreceğiz. Tüm Tokat genelinde 8 bin 315 öğretmenimize de 30 TL'lik hediye çeki hediye etmiş olacağız. Milli Eğitim Müdürlüğümüze 10 bin kitap hediyemiz olacak. 15 gün boyunca Tokat okumaya, kitaba doyacak ve inşallah yıl boyunca sürecek diliyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü ile her zaman omuz omuza verdik, öğretmenlerimizle omuz omuza verdik. Önemli çalışmalar yaptık"

Başkan Eroğlu, açıklamalarının ardından kentteki tüm öğretmenler adına Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Taştan'a sembolik hediye çeki taktimi oldu.