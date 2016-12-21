Tokat Belediyesi Behzat Hanımeli Kültür Ve Sanat Merkezi konferans salonunda “Dünya Kooperatifçilik Günü” dolayısıyla "Kooperatifçiliğin Önemi ve Kadın Kooperatifçiliği" konusunda Tokat Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme semineri verildi.

Seminer öncesi konuşma yapan Tokat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Turan Erdoğan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun göreve geldiği günden itibaren eğitime büyük önem verdiğini belirtti. Erdoğan ayrıca "Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların üretim süreçlerine dahil edilerek ülkemizin 2023 hareketlerine ulaşması hızlandırılabilecektir. Bunun sağlanmasında kadın kooperatif girişimciliği en önemli araçlardan biridir. Bu bağlamda, ekonomik yönden ayakta durabilen kadınlar ailesine, yaşadığı toplumsal çevreye ve ülkesine daha faydalı bir birey olarak toplumsal hayatta hak ettiği yeri alabilecektir” dedi.

Tokat Ticaret İl Müdürü Kasım Karaca Türkiye’de ilk kooperatifin Mithat Paşa tarafından 1863 yılında "Memleket Sandığı" adı ile kurulduğunu belirtti. Kooperatifleşmenin önemine ve kadınların kooperatiflerde aktif rol almasının önemine değinen Karaca, “Gümrük Ticaret Bakanlığımız bu gelişmelerden de hareketle özellikle ekonomik sıkıntı içerisindeki işsiz ve dezavantajlı grup olan kadınların, bir kooperatif çatısı altında bu durumu aşmaları amacıyla ortakları kadınlardan oluşan Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi örnek ana sözleşmesini uygulamaya koymuştur. Sonuç olarak, Kadın kooperatifleri; dar gelirli kadınlara yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan yeni fırsatların oluşmasına olumlu etki yapacaktır" diye konuştu.