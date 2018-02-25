Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 00:08

Tokat’ta korkutan yangın

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Tokat’ta korkutan yangın

25 Şubat 2018 00:08


Edinilen bilgiye göre yangın, Tokat’ın Erbaa İlçesi Fatih Sultan Mehmet mahallesi Güneş Kent sitesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.


Apartmanın çatısındaki alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina etrafında çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Binanın Çatısını tamamen saran alevler Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına Erbaa Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Niksar ve Taşova Belediyesinden takviye olarak itfaiye ekipleri de destek verdi. Binada hasar meydana geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç