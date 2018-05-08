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08 Mayıs 2018 16:51

Tokat’ta, kupa ödülü Mehmetçik Vakfına bağışlandı

Tokat’ın Turhal ilçesinde Şehitleri Anma Kaymakamlık Kupası voleybol turnuvasında 2 bin liralık ödülü Türk Eğitim Sen takımı Mehmetçik Vakfına bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Tokat’ta, kupa ödülü Mehmetçik Vakfına bağışlandı

08 Mayıs 2018 16:51


Turhal Kaymakamlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Şehitleri Anma Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası oynana final müsabakası ile sona erdi. 12 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada takımlar 6’şarlı iki grupta mücadele etti. Gruplarında ilk üç sırayı alan takımların çapraz eşlemeli play-off müsabakaları oynadığı turnuvanın finalinde Kaf-Der ile Türk Eğitim sen takımları karşılaştı. Çok çekişmeli geçen müsabaka sonunda Kaf-Der’i 3-1 mağlup eden Türk Eğitim Sen kupanın sahibi oldu.


Kaf-Der ile Türk Eğitim Sen takımları arasında oynanan Şehitleri Anma Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası’nın final müsabakasını Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Ferit Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, MHP İlçe Başkanı Gökhan Bozkurt ve sporseverler izledi.


Turnuva sonunda şampiyon olan Türk Eğitim Sen takımı kupasını Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer’in elinden aldı. Türk Eğitim Sen takımı turnuvada Turhal Kaymakamlığı tarafından verilen 2 bin TL para ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.




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