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26 Aralık 2017 14:39

Tokat’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışması

Tokat’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışmasında bölge finaline katılacak olan öğrenciler seçildi.

Tokat’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışması

26 Aralık 2017 14:39


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl İmam Hatip öğrencileri arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, hafızlık ve ezan okuma yarışmasının Tokat il finali düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İmam Hatip ortaokulları arasında gerçekleştirilen Genç Sada, ve Genç Nida Kur-an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık yarışması, ve Genç Bilaller Ezan okuma yarışması il finali Gaziosmanpaşa Lisesi Konferans Salonu ile Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı. Yarışmada derece giren öğrencilere ödülleri Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Müftüsü Ahmet Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın katılımı ile düzenlenen törenle verildi. İl finalinde dereceye giren öğrencilerin bölge final yarışmasına katılmaya hak kazandığı kaydedildi.




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