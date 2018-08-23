Tokat’ta, ‘Kurban Paylaşmak Demektir” kampanyasına vatandaştan destek

Tokat Belediyesi Aşevi tarafından Kurban Bayramı’nda hisselerini paylaşmak isteyenler için başlatılan 900 lira hisse kampanyasına bağış desteği veren vatandaşların katkıları ile alınan büyük ve küçükbaş kurbanlıkların kesimi yapıldı. Aşevinde soğuk hava depolarında muhafaza altına alınan kurban etleri 2’şer kiloluk paketlere konulara ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlıklar başladı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile birlikte Aşevinde devam eden hummalı çalışmaları yerinde inceleyerek Aşevi Soruımlusu Durmuş Babacan’dan bilgi aldı. Kurban Bayramının 3. günüde kurban kesimlerinin devam ettiğini belirten Başkan Eroğlu, “Her Kurban Bayramında program çerçevesinde değerli hemşehrilerimizin Belediyemiz Aşevine bağışladıkları kurbanlarının kesimlerini yapıyoruz, kesim işleminden sonra düzgün bir şekilde parçalayarak paketler haline getiriyoruz. Bu paketleri ise Tokat’taki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Bu Kurban Bayramında 50 büyükbaş, 150 küçükbaş hayvan bağışı oldu. Bütün bunların kesimini iki günde tamamladık. Bu kesilen kurbanları soğuk hava depomuzda, son derece steril ortamda, herhangi bir zarar vermeyecek şekilde muhafaza ediyoruz. Bugün itibariyle paketleme işlemlerimiz ve dağıtım işlemlerimiz başladı. 1500 ailemize dağıtım yapıyoruz. Böylece Kurbandaki veren el ile alan eli yakınlaştırmak ve bu noktada ihtiyaçlı insanlarımızı gözetme anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Bin 500 aileye 2’şer kiloluk paketler halinde kurban bağışı yapılacak

Başkan Eroğlu, kurbanlık etlerin paketleme işinin uzman kişiler tarafından hazırlandığını ifade ederek, “Bin 500 ailemize kurban etleri ulaşmış olacak. Kurban böyle bir bayram. Hem insanları birbirine yakınlaştıran, hem de birlik ve beraberliğimizi gözettiğimiz bir bayram. Tokat Belediyesi’ne kurban bağışında bulunan değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların güzel niyetlerine karşılık biz de en uygun ve en ihtiyaçlı insanlarımıza sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Allah hayırlara vesile kılsın. Ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olsun” diye konuştu.