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03 Temmuz 2017 17:10

Tokat’ta Kuzey Afrika sıcakları etkili oldu

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak havanın etkisine giren Tokat’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Tokat’ta Kuzey Afrika sıcakları etkili oldu

03 Temmuz 2017 17:10


Ramazan ayı boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve zaman zaman altında seyreden hava sıcaklıkları bayramdan sonra etkisini göstermeye devam ediyor. Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giren Türkiye’de hava sıcaklıkları 6-10 derece üzerinde artarak uzun yılların en yüksek sıcaklık değerlerine ulaştı. Tokat’ta da 40 dereceyi bulan hava sıcaklıkları nedeni ile vatandaşlar gölge yerlere akın etti. Sıcaktan bunalanların bazıları çeşmelerde ellerini yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışırken, çocuklar bol bol dondurma tüketti. Sıcaktan etkilenen kuşlarda havuzların kenarlarından ayrılmadı.




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