Tokat’ta mazot hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Tokat ve Amasya bağlantılı şahısların iş makinelerinden motorin çaldığı yönünde yapılan istihbarı çalışmaları sonrasında operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda 690 litre motorin ile birlikte hırsızlıkta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Amasya nüfusuna kayıtlı A.A. ve M.P. ile Tokat nüfusuna kayıtlı Ö.U. ve H.H.B. isimli şahısların Tokat’ın Turhal ilçesi Ormanözü köyü Sakızlıçayı mevkinde demiryolu inşaatında çalışan iş makinasından ve Amasya’nın Karaçavuş köyünde bulunan bir inşaat şirketine ait iş makinası ve kamyondan motorin hırsızlığı yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.