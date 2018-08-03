Tokat’ta mezarlıkta çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Karşıbağ Mahallesi Harmancık Mezarlığında akşam saat 18.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın mezarlıkta bulunan ağaçlara da zarar verirken, yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü araçları yangına müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan, ekiplerin yangına müdahalesi sırasında mahalle sakinleri de ellerinde küreklerle yangının söndürülmesine yardım etti.

Yangının neden çıktığı konusunda henüz bir bilgi bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.