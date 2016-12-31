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31 Aralık 2016 15:32

Tokat’ta, “Misafirim Olur Musun?” projesi

Tokat’ta, “Misafirim Olur Musun?” projesi

31 Aralık 2016 15:32

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Misafirim Olur Musun?” projesi kapsamında otistik engelli Muhammed Bayram Öztürk’ü evinde misafir etti.
Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şubesi tarafından engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları halka yansıtmak amacıyla “Misafirim Olur Musun?” projesi başlatıldı. Empati oluşturmak için düzenlenen proje kapsamında görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli 6-18 arası gençleri Tokat protokolü evlerinde misafir etti. Otistik engelli 9 yaşındaki Muhammed Bayram Öztürk’ü evinde misafir eden Başkan Eroğlu, “Muhammed’le birlikte vakit geçirmek oldukça keyifliydi. Muhammed başkanlık makamını görmek istedi, biz de kırmadık. Sonrasında Muhammed’le beraber alışverişe gittik. Onların mutluluğu her şeye değer değil mi? Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, toplumla bütünleşmelerini sağlamaya gayret ediyoruz. Hiç birimizin bir saniyesinin bile garantisi yok. Her an ölebiliriz, her an bir rahatsızlık geçirip engelli olabiliriz, ya da dışarıda bir kaza geçirip biz de tekerlekli sandalye ile gezebiliriz. Bunu böyle düşünmeliyiz. Önemli olan iyi insan olmak, geride güzel işler bırakarak güzelliklerle kendinden bahsettirmesidir, yoksa gerisi boştur” dedi.
Tokatlıların misafirperver olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Bizler de bugün bunu da yansıtmaya çalıştık. Her daim tüm engelli kardeşlerimiz bizlere misafir olabilirler. Onlara kapımız da gönlümüzde her zaman açık. Bu güzel projeyi ilimizde faaliyete geçiren başta Tokat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Psikolojik Danışmanı İbrahim Şenel’e ve Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şube Başkanı Suna Arslan Köten’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.



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