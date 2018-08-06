Tokat’ta motosiklet festivali nefesleri kesti

Niksar Belediyesi ve Niksar Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen motosiklet festivalinin bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirildi. Festivale ülkenin çeşitli illerinden bine yakın motosikletçi katılırken, vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Birkan Polat’ın motosiklet ile yaptığı akrobasi şov ise izleyenlerin nefesini kesti.

Festival kapsamında bine yakın motosiklet tutkunu konvoy şeklinde ilçeye girerek ana cadde üzerinde şov yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen alana gelen motorculara halk büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’nda Birkan Polat tarafından gerçekleştirilen akrobasi motosiklet şov ile başlayan etkinlikler Niksar Çamiçi Yaylası’nda devam etti.

Niksar Belediyesi Kamp Karavan Alanı’nda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde kamp ateşini yakan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan,"3’üncü motosiklet festivalini güzel bir buluşma ile başlatıyoruz. Birçok ilden yaklaşık bin kişiyi misafir ettiğimiz etkinliklerimiz sayesinde ilçemizin tanıtımını da layıkıyla yapıyoruz. Etkinliğimizi gerçekleştirmemizde bizlerle ortak bir şekilde çalışan Niksar Motosiklet Kulübü Başkanı Burhan Eryılmaz ve yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle bunun tekrarını, devamını önümüzdeki yıllarda daha fazla coşkulu şekilde hemşerilerimize sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Niksar Motosiklet Kulübü Başkanı Burhan Eryılmaz ise kendilerini yalnız bırakmayarak yurdun çeşitli illerinden gelen tüm motor tutkunlarına teşekkür ederek,"Bugün buraya İstanbul, Bursa, Artvin, Sivas, Rize, Samsun, Erzurum, Erzincan, Kayseri, Malatya, Kayseri, Çorum gibi daha sayamadığım birçok ilden 300’ün üzerinde motosiklet tutkunu geldi. Tüm yurt genelinden ilçemize gelen, organizasyonumuza katılan ağabeylerimize, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geldiği kadar bu tür organizasyonları yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Niksar Belediye Başkanımız Özdilek Özcan’a şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah seneye daha iyisini yapmak için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.